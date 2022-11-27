رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مساعد وزير التموين لـ«قناة الحياة»: طرح السلع في البورصة يؤدي إلى انخفاض الأسعار

كتب:

شريف سليمان
09:37 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيس البورصة المصرية للسلع، أهمية طرح القمح عبر الحكومة في البورصة، موضحًا: «حدث تذبذبات سعرية في طن الدقيق، والدولة لديها فائض واحتياطي تطرح جزءًا منه للقطاع الخاص كي يستفيد المستهلك النهائي بطرح هذه السلعة بتلك الكمية، بسعر وتوقيت معين فينخفض السعر».

وأضاف عشماوي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «البورصات السلعية في المطلق ليست بورصة زراعية، لكنها تشمل كثير من المنتجات في السلع، وليست حكرا على صناعات أو منتجات خاصة بالزراعة، ولكن قد نطرح حديد أو ذهب أو قطن، وكلها من السلع التي تم دراستها في الأيام الماضية».

اقرأ المزيد:

بورصة السلع المصرية.. متى تبدأ التداول وكيف يستفيد منها الفلاح المصري؟

محمد فريد: بورصة السلع في مرحلة إعداد الأنظمة الخاصة بالتداول

فتحي مرسي بعد فوزه بمنصب نائب اتحاد الغرف التجارية: إنشاء بورصة السلع أولوية

البورصة: "بورصة السلع" سوق منظم لتحسين معدل تنمية التجارة الداخلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بإنشاء "بورصة السلع"

شركة أسواق للمعلومات: "بورصة السلع" نظام معلوماتي للتسعير
بقلم شريف سليمان