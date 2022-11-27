مساعد وزير التموين لـ«قناة الحياة»: طرح السلع في البورصة يؤدي إلى انخفاض الأسعار

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيس البورصة المصرية للسلع، أهمية طرح القمح عبر الحكومة في البورصة، موضحًا: «حدث تذبذبات سعرية في طن الدقيق، والدولة لديها فائض واحتياطي تطرح جزءًا منه للقطاع الخاص كي يستفيد المستهلك النهائي بطرح هذه السلعة بتلك الكمية، بسعر وتوقيت معين فينخفض السعر».

وأضاف عشماوي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «البورصات السلعية في المطلق ليست بورصة زراعية، لكنها تشمل كثير من المنتجات في السلع، وليست حكرا على صناعات أو منتجات خاصة بالزراعة، ولكن قد نطرح حديد أو ذهب أو قطن، وكلها من السلع التي تم دراستها في الأيام الماضية».