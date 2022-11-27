مستشفى «أبوالريش».. ينقذ ربع مليون طفل سنويا والخدمات لا تتعطل بالتطوير

ملاذ الأطفال وقبلة علاج أجيال المستقبل، حيث يتردد الآلاف يومياً على مستشفيات أبوالريش، ما بين أبوالريش للأطفال الجامعى - المنيرة، أو أبوالريش اليابانى، الذى يعد أكبر المستشفيات لعلاج الأطفال فى مصر. وبحسب تقرير رسمى، يبلغ عدد المرضى المحجوزين به 26 ألفاً و368 مريضاً سنوياً، بخلاف 257 ألفاً و788 مريضاً متردداً، منهم 188 ألف مريض يتردد على مستشفى الطوارئ، و68 ألفاً على العيادات الخارجية.

وتم إجراء 11 ألفاً و523 عملية سنوية للأطفال، و1027 عملية قسطرة، و865 عملية قلب، و855 عملية جراحة مخ وأعصاب، و20 عملية زرع كلى سنوياً للأطفال، ومليون و378 ألف اختبارات وتحاليل و21 ألف فحص بالأشعة، و1976 حالة غسيل كلوى.

«الخشت»: تحديث كل القطاعات.. وافتتاح وحدة رعاية حديثي الولادة

بدوره، قال د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لـ«الوطن»: نسعى دوماً للتطوير وتقديم أفضل الخدمات الطبية بجميع القطاعات العلاجية التى تتبع المستشفيات، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية ويحقق أهداف وتطلعات الجمهورية الجديدة وأهداف جامعات الجيل الثالث، ومستشفيات أبوالريش شهدت تطوير عيادات ورعايات القلب والبنية التحتية كاملة، مع توفير الخدمة كاملة للمرضى، مضيفاً: «قصر العينى له الشرف فى امتلاك أكبر المستشفيات الجامعية لعلاج الأطفال، ممثلاً فى أبوالريش اليابانى - المنيرة، وتطويره يتم مرحلياً حتى لا يتم التأثير على الخدمة.

وأكد «الخشت» أنه فى إطار تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال، تم البدء العام الماضى فى العمل على المشروع الكبير لإنشاء «أبوالريش الجديد» فى مدينة أكتوبر بتكلفة 3.5 مليار جنيه، ليكون نموذجاً فريداً فى تقديم الخدمة العلاجية المتميزة لأى طفل من مختلف محافظات مصر.

التعاقد لعمل منظومة إنذار وإطفاء الحريق بتكلفة 12 مليون جنيه

وأضاف: المستشفيات الجامعية للأطفال شهدت تطوير منظومة إطفاء الحريق بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى، من خلال التعاقد لعمل منظومة إنذار وإطفاء الحريق بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى بتكلفة إجمالية نحو 12 مليون جنيه، وكذلك إنشاء مبنى العیادات الخارجیة التابع لمستشفى أبوالریش الیابانى وبتمویل من برنامج المعونة JICA، التابع للحكومة الیابانية، حيث يجرى العمل بالمشروع على قدم وساق وسيتم الانتهاء منه فى القريب العاجل، ويشمل المشروع مجمع عيادات خارجية تخصصية تحتوى على7 أدوار بإجمالى مساحة 3٫115 ألف متر مربع مقام على قطعة أرض بمساحة 567 متراً، ويضم المعمل الطبى والصيدلية وقسم الأشعة وإدارة المستشفى والإدارة الهندسية وقاعات تدريس وعيادات الأطفال التخصصية.

وتابع: الفترة الماضية شهدت أيضاً افتتاح وحدة رعاية حديثى الولادة والمبتسرين بمستشفى أطفال أبوالريش - المنيرة، حيث تم الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده بدعم من صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك بهدف دعم مراكز رعاية حديثى الولادة وتوفير حضانات للأطفال المبتسرين، مضيفاً أنه تم تطوير وتجهيز وحدة رعاية حديثى الولادة والمبتسرين بمستشفى الأطفال أبوالريش المنيرة وفقاً للمعايير العالمية للجودة الصحية ومكافحة العدوى بهدف خدمة نحو 800 طفل مبتسر تستقبلهم الوحدة سنوياً من جميع أنحاء مصر وتعالجهم بالمجان، مضيفاً أنه تم تزويد الوحدة بأكثر من 100 جهاز تشمل 22 حضانة، 5 أجهزة إفاقة، 2 قياس الصفراء، 19 جهاز علاج بالضوء، 8 أجهزة تنفس صناعى، 7 أجهزة ضغط المجرى الهوائى، 57 جهاز ضخ وسحب السوائل - حضانة متنقلة للحالات الحرجة فى أماكنها.

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