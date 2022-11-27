مدير «قصر العينى»: التطوير بكل مستشفياتنا.. ومتعاقدون على جهازى روبوت جديدين

قال د. حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، إن قصر العينى يقدم سنوياً خدمات علاجية لما يقرب من 2 مليون مريض من مختلف محافظات مصر، وإن عملية التطوير بدأت فى 2017 وجارٍ التنفيذ بأسرع ما يمكن ليكون القصر الأحدث فى المنظومة الصحية، حيث يشمل القصر 18 مستشفى. وأكد «صلاح»، فى حواره مع «الوطن»، أن خطة تطوير مستشفيات قصر العينى تهدف لاستيعاب أكبر عدد من المرضى وتقليل فرص انتظار المريض بقطاعاتها المختلفة واستخدام أحدث الطرق العلاجية التى تواكب كبرى المستشفيات العالمية.. وإلى نص الحوار

«صلاح»: إنجاز مشروع إحلال وتجديد الاستقبال والطوارئ وفق أكواد دولية.. وأبوابنا مفتوحة لخدمة 100 مليون مواطن

كيف تتم عملية التطوير داخل قصر العينى؟- قصر العينى بالنسبة للمواطن هو العلاج والملاذ الآمن، وتاريخه الطبى معروف، والمنظومة الطبية للقصر العينى لديها شغف للتطوير والتحديث وتقديم خدمة أفضل، والتدريب الجيد من خلال الكليات، وتاريخ قصر العينى وطنى منذ إنشائه وقت حكم محمد على لعلاج الجنود المصريين. ونهدف فى قصر العينى لتقديم خدمة متميزة ومواكبة كبرى المستشفيات الجامعية، من حيث تقسيم الأسرّة والتهوية والعلاج والغرف الجراحية، والهدف الرئيسى للتطوير هو تقديم خدمة علاجية متميزة وتقليل فترة وجود المرضى بالمستشفيات، وزيادة الطاقة الاستيعابية، كذلك نستهدف التحول لمستشفيات رأسية تخصيصة، بمعنى مستشفى للقلب وجراحاته، ومستشفى للعظام وجراحاته، والباطنة، والمخ والأعصاب وغيرها، والتحويل الداخلى يهدف إلى تقديم الخدمة المتميزة. كيف يتم تقديم الخدمات الطبية للمرضى؟- نقدم خدمة علاجية لـ2 مليون مريض سنوياً، وبابنا مفتوح لتقديم الخدمة لـ100 مليون مصرى، ونعمل على توفير الإمكانيات بقدر الطاقة الاستيعابية، ولا نرفض مريضاً، وفى الفترة المقبلة مع انتهاء التطوير سنستطيع استيعاب أكبر عدد من المرضى، بدأنا التطوير فى 2017 وجارٍ التنفيذ بأسرع ما يمكن ليكون القصر هو الأحدث فى المنظومة الصحية، حيث يشمل القصر 18 مستشفى، منها مستشفى «ثابت ثابت» ومستشفى الباطنة وقصر العينى الفرنساوى ومستشفى أبوالريش ومستشفى المنيل، والعيادات اليابانى «جايكا». وماذا عن الروبوت الجراحى وإضافته بمستشفيات قصر العينى؟- بدأ استخدام الروبوت الجراحى فى يونيو الماضى بوحدة علاج القصور الكلوى، وتم إجراء ١٤ جراحة خلال 3 أسابيع، والجراحة بالروبوت فرصة لمئات آلاف المرضى خاصة فى علاج الأورام التى لا تحتمل الانتظار، ونواكب أحدث التطورات فى جراحات الأورام ونعالج سنوياً أكثر من ألف مريض سرطان وأورام كلى، وجهاز الروبوت الجراحى الجديد قيمته 45 مليون جنيه ويُعد ثالث جهاز فى مصر والأول فى تقديم الخدمات بالمجان بمستشفيات قصر العينى، وفائدة الجراحات الروبوتية كثيرة، أبرزها أن المريض يخرج من العمليات دون التهاب أو آلام صعبة، وإجراء العمليات الدقيقة والصعبة، كعمليات الأورام، والروبوت ساهم فى إحداث طفرة بالجراحات الدقيقة من خلال توسعة النظر للجرح وتصويره ثلاثى الأبعاد ورؤية أعمق للجراحات ومواقع العمليات. هل هناك خطة لإضافة أكثر من جهاز روبوت للقصر العينى؟- نحن متعاقدون على جهازى روبوت واحد للجراحة والثانى للمسالك البولية، ونجحنا فى إنهاء إجراءات جهاز المسالك وإضافته لمنظومة قصر العينى والمستهدف استكمال روبوت الجراحة واستقدامه فى أقرب وقت، وجهاز المسالك الثالث فى مصر لكنه يتميز بتقديم الخدمة مجاناً للمرضى وندرس حالياً وضع خطة لتغطية تكاليف العمليات فيما بعد، وذلك بعد انتهاء تبرع البنك المركزى المصرى. وماذا عن تطوير عمليات الاستقبال والطوارئ؟- تم إنجاز مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة الاستقبال والطوارئ وفق كود مستشفيات الطوارئ الدولية، وإضافة قسم للعزل بغرفتين مخصصتين للعزل وقسم الإقامة القصيرة وإمداده بـ41 سريراً وقسم طوارئ القلب والعصبية وتزويده بـ7 أسرّة وقسم الفحص الأوّلى بـ17 سريراً، وجناح العمليات وتجهيزه بغرفتى عمليات وغرفة الصدمات بـ4 أسرّة وغرفة الإصابات المتعددة وتضم 9 أسرّة. وماذا عن دعم قطاع علاج الأطفال بمستشفيات القصر؟- نسعى لتقديم أفضل خدمة طبية للأطفال وتماشياً مع أحدث التوصيات لمكافحة العدوى مما يزيد من معدل دوران الأسرّة للتمكن من تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

خدمات القلب

تم افتتاح تجديدات قسم ٢٤ جراحة قلب وصدر، وتطوير شامل لقسم جراحة القلب والصدر، بالمواصفات الدولية والأكواد العالمية، وتتكون الوحدة من 44 سرير إقامة، وجرى افتتاح وحدة قسطرة الطوارئ بالمنيل التخصصى للأعداد المتزايدة من مرضى القلب، ومرضى قصور الشرايين التاجية ومرضى كهربية القلب.