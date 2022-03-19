«الأهلى المصرى» يفتتح وحدة أمراض الأمعاء بـ«قصر العينى»

افتتح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء بمستشفى جامعة القاهرة (قصر العينى).

حضر الافتتاح الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، ونرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك، ولفيف من الأساتذة ورؤساء الأقسام المختلفة بالمركز. وعقب الافتتاح، أكد هشام عكاشة سعى البنك الأهلى المصرى الدائم لاستكمال مساهماته لتطوير جامعة القاهرة، خاصة المستشفيات المتخصصة بها، حيث يعد القطاعان الصحى والتعليمى من أهم القطاعات التى يحرص البنك على أداء دوره فى دعمها.

وأشار إلى أن مساهمات البنك فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية التى تجاوزت 8.5 مليار جنيه فى السنوات الست الماضية يديرها البنك بمفهوم التنمية المستدامة لاستهداف تحقيق الأثر الإيجابى للخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لاحتياجاتهم الفعلية، حيث بلغ نصيب المساهمات فى مجال الصحة ما يجاوز 3.3 مليار جنيه، فيما تجاوزت المساهمات فى مجال التعليم مبلغ 1.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت عن اعتزازه بالشراكة المثمرة بين البنك الأهلى المصرى، أكبر المؤسسات المالية فى مصر، ومستشفيات جامعة القاهرة، التى تعد من أكبر المستشفيات التى تخدم آلاف المرضى سنوياً فى مختلف التخصصات الطبية فى مصر والشرق الأوسط، والتى تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين، وهو ما أوجب توجيه خطط التطوير إليها سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضى، وهو ما يدعم خطط الدولة فى توفير أفضل رعاية صحية للمواطن. وأكدت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العينى، أن وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء، التى تم افتتاحها بدعم كامل من بنك أهل مصر، تعد من أهم الخطوات التى تم اتخاذها لدعم القطاع الصحى فى مصر، حيث يضم المركز فريق عمل طبى مكوناً من خبراء أمراض الجهاز الهضمى وأمراض الروماتيزم والمناعة والتغذية العلاجية والجراحة والأشعة والأمراض الجلدية والأمراض النفسية والأطفال، بالإضافة إلى وحدة الباثولوجيا الخاصة بدراسات الأنسجة، كما يضم خبراء فى الموجات الصوتية على الأمعاء، مع إمكانية أخذ عينات موجهة من الأمعاء والغدد الليمفاوية.

من جانبها، أشارت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، إلى الدور المجتمعى الذى يأخذه البنك على عاتقه، حيث يُولى اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى للقطاع الصحى، لذا بادر البنك بالمشاركة فى إنشاء وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء بمستشفى قصر العينى بمنحة وصلت قيمتها إلى ١٦ مليون جنيه، حرصاً من البنك على تجهيز تلك الوحدة بأحدث أجهزة قياس حركية للمرىء والمعدة والشرج وبأدوات وتقنيات تسمح بعلاج أمراض حركية المرىء والمعدة مثل شق عضلة المرىء عن طريق المناظير كبديل للعلاجات والجراحات التقليدية، مضيفة أن البنك يدير الملف بمفهوم التنمية المستدامة بمعاييرها المعمول بها، التى تتضمن الدراسة الدقيقة لاحتياجات المواطنين ضماناً لتحقيق الأثر المرجو وتضمن الاستمرارية من خلال المتابعة الدورية للمشروعات التى يتدخل فيها البنك بأى من سبل الدعم لضمان الحفاظ على كفاءتها وجودة الخدمات المقدمة من خلالها.