معرض خيري بـ«آداب عين شمس» يضم أكثر من 10 آلاف قطعة ملابس

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس، المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة حنان كامل، وكيل الكلية، والذي شهد إقبالا كثيفا من جانب الطلاب والعاملين بالكلية، وأشادوا بالتنظيم الجيد للمعرض من جانب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المعرض الخيري بـ«آداب عين شمس»

كما أوضحت، رشا الديدي، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع، أن المعروضات تضمَّنت ملابس وأحذية وشنط وأكسسوارات جديدة من أجود الماركات المصرية والعالمية تناسب موسم الشتاء، بهدف تحقيق الدعم والتكافل الاجتماعي، كما أشادت بالمشاركة الفعالة لأندية ليونز بالمعرض.

وأشارت إلى أن المعرض استمر من الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء ويشمل على ما يزيد عن 10 آلاف قطعة مختلفة المقاسات والأشكال بأسعار رمزية ويخصص دخل المعرض لصالح جمعية الخدمات الاجتماعية للطلاب والعاملين بكلية الآداب جامعة عين شمس لدعم الطلاب والعاملين مستحقي الدعم.