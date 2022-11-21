جامعة عين شمس تطلق قافلة طبية مجانية لمحافظة الفيوم الأربعاء المقبل

تنظم جامعة عين شمس، ممثلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع محافظة الفيوم، قافلة طبية يوم الأربعاء المقبل، ولمدة يومين، تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قافلة طبية تقدم خدمات مجانية

ويشرف على القافلة الدكتورةهالة سويد، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتنطلق فعاليات القافلة من مقر نقابة المعلمين في محافظة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب، وكلية التمريض جامعة عين شمس، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تقدم القافلة خدماتها الطبية المجانية للمواطنين من خلال عيادات القلب، الأطفال، المخ والأعصاب، الجراحة العامة وكذلك الرمد والعظام وأنف وأذن والجلدية، إضافة إلى قياس الضغط والسكر والتمريض وصرف الأدوية مجاناً من صيدلية القافلة.

وتهدف القافلة إلى العمل وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.