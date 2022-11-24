رئيس التحرير

أحمد الخطيب

تفعيل الشراكات العالمية والمحلية لاستغلال قاعات اختبارات جامعة عين شمس

كتب:

كريم روماني
10:55 ص | الخميس 24 نوفمبر 2022
جانب من تجهيز القاعات

جانب من تجهيز القاعات

أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة شاملة للبنية التحتية وفق المعايير العالمية، موضحًا أن الجامعة تمتلك قاعات اختبارات إلكترونية بكليتي الألسن والطب تؤهلها لتباهي نظيراتها العالمية في المستوى.

وقال «سعود»، في بيان صحفي، إنّ إدارة الجامعة تحرص على تفعيل الشراكات مع مختلف المؤسسات القومية والعالمية لتلبية احتياجاتهم لعقد مثل تلك الاختبارات في رحاب جامعة عين شمس.

أنواع الاختبارات الإلكترونية 

من جانبها أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، جاهزية كل القاعات الإلكترونية والعادية لاستقبال كافة الاختبارات من المؤسسات المحلية والعالمية، موضحة أنه تم بالفعل التعاون مع مؤسسات عالمية لإجراء الاختبارات الإلكترونية بقاعات الكلية، ومنها اختبار الأيلتس للمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، إلى جانب اختبار إجادة اللغة اليابانية بالتعاون مع مؤسسة اليابان التعليمية، كذلك اختبار إجادة اللغة الكورية.

وأكدت أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات التي تحتاج إليها كافة المؤسسات العالمية لعقد امتحاناتها في رحاب كلية الألسن وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

قاعات الاختبارات الإلكترونية تسع لعدد 760 ممتحنا

جاء ذلك خلال استقبال جامعة عين شمس، لوفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية المصرية، بهدف بحث آليات التعاون بين وزارة الخارجية المصرية وجامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن، وتفقد الوفد قاعات الاختبارات الإلكترونية والتي تتسع لعدد 760 ممتحنا، بهدف الوقوف على استعدادات كلية الألسن لاستضافة بعض الاختبارات التي تجريها وزارة الخارجية للعاملين بها.

 

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة عين شمس: إنفاق 109 مليارات جنيه على الرعاية الصحية خلال عام

جامعة عين شمس تطلق قافلة طبية مجانية لمحافظة الفيوم الأربعاء المقبل

جامعة عين شمس تستضيف الفنان عمرو يوسف: للفن دور مهم في نهضة الشعوب

جامعة عين شمس.. تعرف على برامج كلية العلوم للبكالوريوس والدراسات العليا

جامعة عين شمس تعلن دخولها للاعتماد المحلي والدولي: نحرص على دعم الكليات وتطويرها
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.