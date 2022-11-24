تفعيل الشراكات العالمية والمحلية لاستغلال قاعات اختبارات جامعة عين شمس

أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة شاملة للبنية التحتية وفق المعايير العالمية، موضحًا أن الجامعة تمتلك قاعات اختبارات إلكترونية بكليتي الألسن والطب تؤهلها لتباهي نظيراتها العالمية في المستوى.

وقال «سعود»، في بيان صحفي، إنّ إدارة الجامعة تحرص على تفعيل الشراكات مع مختلف المؤسسات القومية والعالمية لتلبية احتياجاتهم لعقد مثل تلك الاختبارات في رحاب جامعة عين شمس.

أنواع الاختبارات الإلكترونية

من جانبها أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، جاهزية كل القاعات الإلكترونية والعادية لاستقبال كافة الاختبارات من المؤسسات المحلية والعالمية، موضحة أنه تم بالفعل التعاون مع مؤسسات عالمية لإجراء الاختبارات الإلكترونية بقاعات الكلية، ومنها اختبار الأيلتس للمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، إلى جانب اختبار إجادة اللغة اليابانية بالتعاون مع مؤسسة اليابان التعليمية، كذلك اختبار إجادة اللغة الكورية.

وأكدت أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات التي تحتاج إليها كافة المؤسسات العالمية لعقد امتحاناتها في رحاب كلية الألسن وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

قاعات الاختبارات الإلكترونية تسع لعدد 760 ممتحنا

جاء ذلك خلال استقبال جامعة عين شمس، لوفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية المصرية، بهدف بحث آليات التعاون بين وزارة الخارجية المصرية وجامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن، وتفقد الوفد قاعات الاختبارات الإلكترونية والتي تتسع لعدد 760 ممتحنا، بهدف الوقوف على استعدادات كلية الألسن لاستضافة بعض الاختبارات التي تجريها وزارة الخارجية للعاملين بها.