رئيس جامعة عين شمس: إنفاق 109 مليارات جنيه على الرعاية الصحية خلال عام

استضافت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بعنوان «العدالة الصحية: نحو خارطة طريق لتغطية صحية عالمية»، وينظمه سنوياً المعهد الإفريقي بالتعاون مع المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية بدول شمال إفريقيا.

نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ

في البداية أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالاحتفال بتخريج 80 من الحاصلين على زمالة معاهد الصحة العامة الإفريقية، لافتاً إلى أن عنوان المؤتمر يمثل أهمية كبرى بالتزامن مع نجاح استضافة مصر لقمة المناخ Cop27 والتي نفخر جميعا بما تحقق طوال فترة انعقاد هذا المؤتمر الدولي الهام، لافتا أن قمة المناخ سلطت الضوء على العديد من المشكلات الدولية التي تمس الإنسانية خاصة وأنها تطرقت للعلاقة الوثيقة بين المناخ والصحة وتأثيرات مشكلات المناخ على جودة الحياة الصحية بشكل عام.

رسم خارطة طريق العمل في القضايا الصحية

وأشار إلى أن هناك 100 جامعة على مستوى القارة الإفريقية بإمكانهم التعاون معا لرسم خارطة طريق للعمل في العديد من القضايا الصحية التي تواجهها القارة السمراء.

وقدم الدكتور محمود المتيني عرضاً تقديمياً حول النظام الصحي في مصر استعرض خلاله ملامح السياسة الصحية في مصر ومؤشرات القطاع الصحي وجهود الدولة المصرية في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح عدداً من النقاط البارزة فيما يتعلق بالرؤية الشاملة للخدمات الصحية التي تم تقديمها للمصريين خلال السنوات القليلة الماضية ومنظومة التأمين الصحي الشاملة والمبادرات الرئاسية التي غيرت الكثير من الأوضاع الصحية للمصريين وبينها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة «حياة كريمة».

تطوير منظومة الصحة في مصر

كما تناول أبرز المبادئ الرئيسية لقانون جديد للتأمين الصحي الشامل، وأشار إلى جهود القطاع الصحي الخاص في تطوير منظومة الصحة في مصر وكيف نجحت مصر في تقديم رؤية جديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وقدم رؤية شاملة للتعريف بقانون الشراء الطبي الموحد ونجاح هيئة الدواء المصرية في اجتياز الاعتماد المتقدم في مجال اللقاحات، مؤكداً أن حجم ما تم إنفاقه على الرعاية الصحية في مصر خلال العام الحالي بلغ 109 مليارات جنيه، بزيادة 16.27% مقارنة بالعام الماضي وفق ما أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية وهو مؤشر يؤكد استمرار وزيادة اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الصحي وتوفير حياة صحية أفضل للمواطن المصري.

واختتم بعرض مقترحات لتفعيل الاستراتيجيات الصحية في مصر، ومن المقرر أن تتواصل فاعليات المؤتمر حتى الخميس المقبل وتضم فاعلياته عددا من ورش العمل والجلسات الهامة فيما يخص حال الصحة في دول إفريقيا.