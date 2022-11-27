مستشفى «كلى المنصورة».. معتمد من «الصحة العالمية» وعلاج مجاني لـ85%

يُعد مركز الكلى والمسالك البولية بمدينة المنصورة من أكبر المراكز العلمية الطبية المتخصصة فى مجال الكلى الصناعية وزراعة الكلى وجراحة الأورام السرطانية بالمسالك البولية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالى العمليات سنوياً 7404 عمليات، وعمليات الفتح 1905، والمنظار 4728، والتفتيت 771. وبحسب تقرير رسمى للمعهد، يبلغ عدد أشعات العيادات بالمركز الرئيسى 34073، وعدد أشعات العيادات الخارجية 139864، وعدد تحاليل المركز الرئيسى 609789، وعدد تحاليل العيادات الخارجية 350410.

ويتردد على العيادات الخارجية 376336 حالة، كذلك يبلغ المتوسط اليومى للمترددين على العيادات الخارجية 1284، وعدد حالات الاستقبال 1637، ويبلغ عدد عمليات منظار العيادة الخارجية 4902، والعلاج الكيماوى 2048، ويبلغ حالات الكلى الصناعى 1045، كما يبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوى 12997، وعدد حالات زراعة الكلى 72.

الرفاعي: نخدم 300 ألف مريض سنويا بينهم عرب وأفارقة.. و9 آلاف عملية جراحية بمختلف التخصصات

بدوره، قال د. أيمن الرفاعى، وكيل مركز الكلى التابع لمستشفيات جامعة المنصورة، إن المركز نجح فى الكشف على 300 ألف مريض بالعيادات الخارجية العام الماضى 2021 وحجز 12 ألف مريض بالقسم الداخلى وذلك بمعدل 1000 مريض شهرياً، وإجراء ما يقرب من 9 آلاف عملية بمختلف التخصصات الدقيقة للمرضى من مختلف المحافظات، ومعدل المرضى العرب والأفارقة يصل سنوياً إلى 200 مريض.

د. باسل وجيه، نائب مدير مركز الكلى التابع لمستشفيات جامعة المنصورة، قال لـ«الوطن»: تمت إعادة هيكلة فرع منية سمنود بتكلفة إجمالية تقريبية 11 مليون جنيه بحيث يضم 40 سريراً بالقسم الداخلى، وغرفتى عمليات و4 غرف عيادات خارجية، ومن المخطط تقليل قائمة انتظار العمليات الجراحية التى قد تصل إلى 3 سنوات، ويسعى مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة للحد من قوائم انتظار المرضى بنسبة 30% تقريباً، كما أننا حريصون على مواكبة التطور العلمى، المركز وضع منذ عام ونصف خطة لتحسين الخدمات والإمكانيات الداخلية والتغذية، كما تم وضع نظام لاستطلاع رأى المرضى عن طريق تقارير مدونة، واستبيان لما يمكن إضافته بالخدمات.

تكلفة العلاج المجاني للمرضى 130 مليون جنيه خلال العام الأخير

وتابع قائلاً: تبلغ نسبة العلاج المجانى 85% من المرضى، والمتبقى بأجر رمزى تسدده الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الصحة على نفقة الدولة، وقد بلغ إجمالى تكلفة العلاج المجانى للمرضى 130 مليون جنيه خلال العام الأخير فقط، ووصل عدد المرضى الذين تمت مناظرتهم خلال عام إلى 362 ألفاً و902 مريض، كما تم إجراء 2431 عملية جراحة بالفم و5894 عملية منظار، و500 عملية تفتيت، 1206 حالات أشعة تداخلية خلال عام 2017، والمركز يضم العديد من الأطباء الأعضاء بالجمعيات الطبية العالمية والعديد من الأطباء المحكمين بالدورات الطبية العالمية، والحاصلين على جوائز قومية وعالمية، وعلى رأسهم الدكتور محمد غنيم مؤسس المركز ورائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط، والذى كان حريصاً على تشجيع البحث العلمى بالمركز ودعمه بجانب الدور العلاجى والتعليمى الذى وصل بالمركز للعالمية.