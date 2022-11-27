عمرو رمزي يكشف تفاصيل فشل أول أعماله السينمائية: قلة الخبرة السبب

كشف الفنان عمرو رمزي والذي حل ضيفا على برنامج «نص الكلام» الذي تقدمه راغدة شلهوب عبر قناة «النهار»، فشل أولى تجاربه السينمائية، مرجعا السبب إلى قلة خبرة المنتجين والدعاية التي لم تلق بالعمل، بحسب قوله.

وقال عمرو رمزي: «عرض لي عمل سينمائي فشل بسبب أن المنتجين لم يعلنوا عن الفيلم أو يروجوا له بشكل كافٍ، وأكبر خطأ ارتكبته أنتي اخترت منتجين ومخرجين جدد».

وأضاف رمزي قائلا: «حاولت التحدث تليفونيا لعدد من الفنانين الذين تعاونت معهم في عدد من الأعمال الفنية لإيجاد فرصة عمل معهم ولكنهم لم يردوا علي».

آخر أعمال عمرو رمزي

وشارك مؤخرا عمرو رمزي في مسلسل «بيت الشدة»،الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات التشويق والرعب والإثارة حول وجود السحر والشعوذة، يضم المسلسل نخبة من كبار نجوم الدراما والفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

وأكد رمزي في تصريح سابق لـ«الوطن»، «أن ما جذبه لمسلسل بيت الشدة هو الورق والسيناريو، حيث إن المؤلف ناجي عبدالله كتب توليفة قصة جميلة تخص الأسرة المصرية».