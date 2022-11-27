«الأشراف الأدارسة» لـ إيمان الحصري: أي إنسان سوي فطرته صوفية

قال إدريس الإدريسي، رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة، إن التصوف طبيعة وفطرة بشرية، مشددًا على أن أي إنسان سوي فطرته صوفية.

وأضاف الإدريسي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، عبر قناة «dmc»، أنّ التصوف هو تزكية النفس، وأن نحب للأخ ما نحبه لأنفسنا، مشيرًا إلى أن التصوف هو الصفاء مع النفس فيصفو الإنسان مع من حوله.

وتابع، أن التصوف هو التجرد إلى الله ومعرفة أنه سبحانه وتعالى هو المقسم لكل شيء، وأن الإنسان لا ينتظر شيئًا إلا من الله، وأن جميع ما يحيط به هو تجارته مع الله.

وأشار إلى أن التصوف هو السلوك والمعاملات: «الإنسان المتصوف يسعى إلى أن يكون متصالحا مع نفسه والآخرين ويذكر الله ويستغفره حتى يدفع الأذى عن نفسه والمحيطين به، فالتصوف هو نوافل وكلما نستشعر أن الشيطان أخذنا إلى مأخذ نرجع إلى الله، وهذه هي فطرة أي إنسان سوي».