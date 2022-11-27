مساعد رئيس مجلس إدارة البريد لـ«إيمان الحصري»: طورنا 3200 مكتب بأحدث الوسائل التكنولوجية

قال الدكتور نهاد المعلاوي مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشؤون الهندسية، إنّ البريد المصري شهد خلال العامين الماضيين تطورا كبيرا على مستوى البنية التحتية والخدمات التي تتعدى الـ150 خدمة؛ سواء مالية أو بريدية أو حكومية أو مصر الرقمية.

تسهيل حركة العملاء داخل المكاتب

وأضاف المعلاوي، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: «انتهينا من تطوير 3200 مكتب على مستوى الجمهورية، كل المكاتب زودت بأحدث الأنظمة التكنولوجية سواء في الاستدعاء الآلي لتسهيل حركة العملاء داخل المكاتب أو الكاميرات وأنظمة إنذار الحريق وغيرها من أنظمة الأمن».

إنجاز معدلات أعلى من المخططة

وتابع مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشؤون الهندسية: «نولي اهتماما كبيرا جدا بمبادرة حياة كريمة، وأنجزنا معدلات أعلى من المخططة وانتهينا من تطوير 680 مكتبا من أصل 850، وطبقا لتعليمات وزير الاتصالات، نولي اهتماما كبيرا جدا بالمقرات التاريخية، وكانت بدايتنا من مقر مكتب بريد أسوان، فبدأنا نبحث عن أفضل مقر يمكننا تطويره كمقر تاريخي لأن مقر مكتب القاهرة الرئيسي مبنى له أهمية تاريخية كبيرة جدا، كما أن به متحف البريد، وفيه نقطة الأساس التي يتم قياس المسافات منها لكل المحافظات».

وأكد الدكتور نهاد المعلاوي مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشؤون الهندسية: «في مكتب البريد الرئيسي، تخلصنا من كل العناصر الدخيلة على المبنى الأصلي، ومساحة هذا المكتب 1220 مترا ويحتوي على 32 كاونتر وهناك 64 موظفا يخدمون العملاء، بالإضافة إلى 3 شبابيك لكبار العملاء، وهناك شباك لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أضفنا بعض العناصر الجمالية الجديدة، والمكتب يبدأ عمله من الثامنة صباحا حتى التاسعة مساءً، ولدينا 3 ماكينات صراف آلي تعمل على مدار الساعة».