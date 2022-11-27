رابطة الأشراف الأدارسة لـ إيمان الحصري عن قضية الثأر: 80% يفضلون العفو والعُرف

قال إدريس الإدريسي رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة، إن العبد الرباني هو الذي لا يعرف في الكون إلا الله، ولا يعشق في الكون إلا الله، ولا يرتجي في الكون إلا من الله، ولذلك عندما يسأل الله عز وجل يكون عبدا له خالصا، لأنه وحده إذا قال للأمر كن فيكون.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، عبر قناة «dmc»: «القاعدة الوحيدة التي يستند إليها هي محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولأهل البيت، وهو ما يجعلهم في إطار تواصل، حتى يهتموا لأمر بعضهم، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

الإدريسي: أهل الصعيد أقرب الناس خشيةً لله سبحانه وتعالى

وتابع رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة: «يُقال إن أهل الصعيد أشد الناس، لكنهم أقرب الناس خشية لله سبحانه وتعالى، وبالنسبة للثأر، فإنه بسبب كثرة العلم والعلماء أصبح هناك جيل متفهم ولكن تحكمه العادات والتقاليد، فيرى أنه يجب أن يأخذ بثأره، ولكن عندما نجالس العائلتين ونتحدث إلى أصحاب الحق، يمكن حل المسائل، وأكثر من 80% من الأهالي أصبحوا يستوفون حقوقهم بالعرف بدلا من الثأر إلا من غلبه شيطانه وكان بعيدا عن دينه».

وأشار إلى أن أهالي الصعيد لا يقبلون الدية، لأنهم يثأرون من أجل كرامتهم وعزتهم: «القلوب بتصفى والناس في الأول والآخر متحابة بطبيعتها، وبعد الحديث معهم بضرورة ترك الثأر جانبا والعفو، نجد أن الأرواح أصبحت أكثر صفاءً، ووافق الأهالي على الصلح».