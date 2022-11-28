عضو بـ«التنسيقية»: بيان البرلمان الأوروبي تحدث عن أوضاع غير حقيقية بمصر

علق النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، قائلا: «تحدث عن أوضاع واهية غير حقيقية في مصر، إذ انتقت مجموعة تمثل الأقلية بالبرلمان الأوروبي تنتمي لليسار وحزب الخضر، مجموعة من الأخبار والتقارير والمصادر لا تمت للحقيقة بصلة».

مصر تدافع عن سياستها وحقها

وأضاف «عزمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تدافع عن سياستها وعن حقها، والموقف الذي صدر من مجلسي النواب والشيوخ يعبر عن استياء مصر من هذا التدخل الواضح والصريح في السيادة المصرية.

ولفت إلى أن بيان البرلمان الأوروبي هو والعدم سواء، لأن البرلمان الأوروبي ليس له سلطة على الدولة المصرية أو تدخل في الشؤون الداخلية، كما أن هذا البرلمان الذي ينادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان يتدخل بالدولة المصرية ويطالب بتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية للإفراج عن بعض السجناء.

معلومات مغلوطة وتناقض واضح

وتابع: «بيان البرلمان الأوروبي يحتوي على معلومات مغلوطة تماما، وإذا فحصنا هذا الطرح سنجد أن البرلمان الأوروبي يخص شلة معينة 4 أو 5 أفراد فأين هذه العدالة؟.. هذا تناقض واضح».