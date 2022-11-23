العراق والأمم المتحدة يبحثان ملف السيادة.. ويؤكدان احترامها

بحث رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، ملف السيادة العراقية، والتأكيد على احترامها.

استقبال الأمين العام للأمم المتحدة

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية - أوردته قناة «السومرية نيوز»: إن «رشيد استقبل اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، إذ جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، والجهود القائمة في معالجة العديد من الملفات المرتبطة، بتحسين ظروف المواطنين والأوضاع الاقتصادية، والتأكيد على دعم الحكومة في تطبيق برنامجها والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية».

دور بعثة الأمم المتحدة في التنسيق مع السلطات العراقية

وأكد الرئيس العراقي، أهمية دور بعثة الأمم المتحدة والتنسيق مع السلطات العراقية، في معالجة العديد من القضايا، وخصوصا قضية النازحين، عبر توفير كل المستلزمات والمتطلبات الضرورية، لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة والعمل على عودتهم إلى منازلهم ومدنهم آمنين، وإغلاق ملف النزوح في البلاد.

أهمية ترسيخ الأمن

وشدد رشيد، على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد، وضمان سلامة المواطنين، وتعزيز التواصل والحوار مع دول الجوار، في مناقشة الملفات على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والسيادة، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، ويعزز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.