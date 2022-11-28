رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: الدول الإفريقية تستفيد من تجربتنا

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن برنامج الإسكان الاجتماعي أصبح من البرامج المعروفة على مستوى العالم، ويحظى بإشادات كبيرة من المنظمات الدولية، والدول الإفريقية حريصة على الاطلاع على التجربة المصرية في مجال الإسكان.

مؤتمر الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر حصلت على شرف استضافة المؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان، بعد الحصول على تصويت العام الماضي ما بين عدد من الدول الإفريقية، وسيتم افتتاح أعمال المؤتمر اليوم الاثنين.

وتابعت: «حصلنا على جائزة الأسبوع الماضي، على برنامج الإسكان الاجتماعي من إحدى المؤسسات بمجال الإسكان غير الهادفة للربح، وكانت هناك إشادة بالبرنامج كونه من أفضل البرامج في مجال الابتكار في صنع السياسات، وهذه واقعة جيدة، ونستفيد من هذه المؤتمرات بتبادل الأفكار».

بناء وحدات سكنية خضراء

وواصلت: «في أعقاب مؤتمر المناخ بشرم الشيخ هناك توصيات كبيرة صدرت بشأن الإسكان الأخضر، ونعمل في هذا الملف منذ عامين، حيث نجري بناء وحدات للإسكان الأخضر، وستسلم أول مجموعة منها في نهاية عام 2023، وبالتالي مؤتمر تمويل الإسكان فرصة لطرح مثل هذه المبادرات».