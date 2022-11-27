وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ «سكن بديل العشوائيات» في العبور الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع «سكن بديل العشوائيات» الجاري تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، مشددا على دفع العمل بالمشروع وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة، وسرعة تذليل أي عقبات إن وُجدت.

توفير الوحدات السكنية اللائقة لمختلف شرائح الدخل

وأوضح وزير الإسكان، أنّ تنفيذ المشروع يُؤكد توجه الدولة لمواصلة الجُهود المبذولة لتوفير الوحدات السكنية اللائقة لمختلف شرائح الدخل، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات، وإتاحة بدائل للمناطق العشوائية غير الآمنة أو غير المُخططة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نسب إنجاز متقدمة بـ3360 وحدة بمساحات من 90 - 115 م2

وأضاف الوزير، أنّ مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة جارٍ تنفيذه بنسب إنجاز متقدمة بالحي الـ14 بالمدينة، ويضُم المشروع 96 عمارة بها 3360 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من «90 مترا مربعا: 115 مترا مربعا» للوحدة، و96 وحدة إدارية سيتم طرحها بأنشطة متنوعة، و96 محلا تجاريا، إضافة إلى مدرسة تعليم أساسي، ومول تجاري، ومركز طبي، وحضانة، لتوفير الخدمات اللازمة للمنتقلين للسكن بالمنطقة.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنّه جارٍ استكمال أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع بالمشروع وتشمل أعمال «إنترلوك، والزراعات، والإنارة، وشبكات الري، وغير ذلك»، مؤكدا التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة، وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه، ومراعاة الجودة والكفاءة المطلوبة في التنفيذ.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسؤولو الجهاز، سير العمل بالطريق الرابط بين منطقة الـ2600 فدان والطريق الدائري الأوسطي بمدينة العبور الجديدة، والذي يتم تنفيذه في إطار الخُطة المتكاملة الجاري تنفيذها لربط المدينة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بها.

جلسة مزاد علني لأول سوق تجارية

وأضاف المهندس أحمد علي، أنّه جرى عقد جلسة مزاد علني لأول سوق تجارية بمنطقة ما بعد الطريق الدائري الأوسطي المقامة على القطعة رقم 54 بمنطقة الياقوت، بالحي 14 بمساحات تتراوح بين (20م2- 40م2)، في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على توفير جميع الخدمات لحاجزي وحدات منخفضي الدخل بالحي الـ14، ضمن المبادر الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنّ جلسة المزاد أسفرت عن بيع 7 محلات تجارية، وصيدلية، وجارٍ العمل على استكمال الخدمات اللازمة بالمدينة.