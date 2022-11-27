القاهرة تستضيف المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان غدا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان «AUHF»، غداً الاثنين، بعنوان «مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة»، والذي يستضيفه وينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المؤتمر سيشهد حضور العديد من الشخصيات الرسمية الأفريقية، ومنها وزيرا الإسكان في دولتي الجابون وزيمبابوي، وكذلك الجهات الإقليمية والدولية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان، ومديرة مؤسسة «Zambia national building society» من زامبيا، وكذلك مسؤولين من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغير ذلك، وممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat»، ومؤسسة «Habitat for Humanity International»، ومؤسسة «CAHF»، وعدد كبير من شركات التطوير والتمويل العقاري الأفريقية والمصرية.

الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية

وأكدت «عبدالحميد»، أن موضوع المؤتمر الرئيسي يُعد تكملة لجهود الدولة المصرية المستمرة للمساهمة في حماية المناخ والحد من التلوث وآثاره السلبية على الكوكب، والتي توجت باستضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي Cop27 في شرم الشيخ.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن المؤتمر سيستمر لمدة 3 أيام، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، في أحد فنادق القاهرة، مؤكدةً ثقتها في قدرة فريق العمل بالصندوق على تنظيم مؤتمر يليق باسم مصر، حيث تم توفير جميع التسهيلات لنجاح المؤتمر، والذي يعقد للمرة الأولى في مصر.

حضور المواطنين لفعاليات المؤتمر

وأشارت إلى أنه يُمكن للمواطنين حضور المؤتمر عن طريق الإنترنت بصورة افتراضية، حيث سيتم بث بعض جلسات المؤتمر بصورة مباشرة وقت حدوثها، وذلك رغبة من الصندوق في تحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات داخل المؤتمر.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن مصر ستستضيف على هامش المؤتمر عِدة أحداث مهمة، منها فعاليات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان «AUHF»، والإعلان عن جائزة «MOCK SHARKROOM» لأفضل الابتكارات الأفريقية في مجال الإسكان، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وضيوف المؤتمر إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة العمارة الخضراء في مصر، بالإضافة لزيارة العاصمة الإدارية للجمهورية الجديدة.

جدول فعاليات المؤتمر

وقالت، إن اليوم الأول من المؤتمر سوف يشهد كلمات افتتاحية من كبار ضيوف مصر والمؤتمر، وستركز الجلسة الثانية على موضوع «التفكير الأخضر»، بينما تركز الجلسة الثالثة على «المستقبل الحضري الأخضر في مصر»، على أن ينتهي اليوم الأول بجلسة حول «المباني الخضراء»، إضافة إلى عدد من الجلسات ذات الصلة.

وأضافت أن اليوم الثاني يشهد جلستين، الأولى بعنوان «التمويل الأخضر»، بينما تتناول الجلسة الثانية موضوع «الحياة بصورة صديقة للبيئة»، على أن يشهد اليوم الثالث اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان وجلستين نقاشيتين.

وأكدت، أن المؤتمر ساحة للقاء المئات من أبرز المسؤولين في قطاع الإسكان والقطاعات ذات الصلة في قارة أفريقيا، وأيضًا على المستوى الدولي، كما يُعد تجسيدًا للشراكة الفعَّالة ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والكيانات الدولية المختلفة، وفرصةً لعرض التجربة المصرية في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان «AUHF» تأسس في عام 1984، ويتكون من 47 عضوًا في 19 دولة أفريقية، بما في ذلك المطورين العقاريين والمؤسسات المالية وجمعيات البناء والإسكان والمصارف التجارية، ويعمل على تشجيع الشركات على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، ويُنظم الاتحاد مؤتمرًا سنويًا في إحدى الدول الأعضاء.