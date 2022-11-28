التموين: لا صحة لبدء إضافة المواليد للبطاقات

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة الأخبار المتداولة والتي يروج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء إضافة المواليد لأصحاب بطاقات التموين، موضحة أن المتاح حاليا في مكاتب التموين هو فقط تلقي طلبات المواطنين المدرجين على منظومة الدعم التمويني بشأن طلباتهم من خدمات البطاقات التموينية والتي يأتي من بينها خدمات إضافة المواليد لبحث الطلب فقط.

شروط إضافة المواليد والأبناء

ونوهت المصادر في تصريحان للوطن، بأن المتاح حاليا بخصوص إضافة المواليد هو ضم الأفراد أو الأبناء الموجودين على بطاقة تموينية أخرى، وذلك بشرط أن يكون الأفراد المراد ضمهم للبطاقة التموينية هم بالفعل مستفيدون على بطاقة تموينية أخرى، ومدرج أسمائهم على منظومة الدعم كي يتم قبول الطلب.

وأكدت مصادر وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن خدمة إضافة المواليد حين عودة فتحها سيتم إقرار لها شروطا محددة ومنها أن الخدمة ستكون للأسر الأولى بالرعاية فقط، فضلا عن اشتراط ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد.

خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

وتتيح بوابة مصر الرقمية للتموين خطوات ضم أفراد الأسرة للبطاقة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

** تصفح رابط بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا

** اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.

** الضغط على ابدأ الخدمة.

** يتم عرض أسماء الأفراد الموجودين على البطاقة.

** الضغط على أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

** الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

** يتمّ إضافة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى في الخانة المخصصة للاختيار.

** يتمّ عرض البيانات التى تم إدخالها، مع إمكانية التعديل عليها بالضغط علة أيقونة التعديل.

** يتمّ الضغط على بند التالي.

** يتمّ تتبع الطلب بالضغط على أيقونة تتبع الطلب.