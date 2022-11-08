قبل إضافة المواليد على البطاقات.. «التموين» تفحص بيانات مستحقي الدعم

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يجري الآن فحص قاعدة بيانات مستحقي الدعم من أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات ممن يتقاضون معاشات الدعم والحماية الاجتماعية، وفقا لقاعدة البيانات التي تسلمتها التموين من التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث فتح إضافة المواليد لهم.

قبل فتح إضافة المواليد.. تعاون لحصر الأكثر احتياجا

وأضافت المصادر في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك تعاون كبير يتم مع وزارة التضامن الاجتماعي، نظرا لامتلاكها قاعدة بيانات كبيرة عن الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ممن يتقاضون معاش تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو الأرامل والمطلقات لبحث إضافة المواليد لهم، إذ يبلغ عدد الأسر التي تتقاضى معاش تكافل وكرامة حتى الآن 5 ملايين و100 ألف أسرة بحوالي 25 مليون مواطن.

وتابعت المصادر، أن إضافة المواليد سيتم تقنينها حال اتخاذ قرار بعودة فتحها مرة أخرى لأصحاب البطاقات، على ان تكون فقط للأسر المستحقة من الأولى بالرعاية، وفقا لقاعدة بيانات مستحقي الدعم، مؤكدة أنه حتى الآن لم تفتح وزارة التموين، إضافة المواليد سواء في المكاتب والإدارات التموينية أو عبر بوابة مصر الرقمية.

سبب إيقاف إضافة المواليد وإصدار البطاقات التموينية الجديدة

وتوقفت إضافة المواليد على البطاقات، مع عدة خدمات تموينية أخرى ومنها إصدار بطاقة التموين الجديدة أو إضافة الزوجة على البطاقة، منذ بدء إجراءات تنقية منظومة الدعم التمويني من غير المستحقين والتي تستهدف إيصال الدعم لمستحقيه فقط، إذ أوقف سيستم خدمات الإضافة لحين الانتهاء من ضبط منظومة الدعم والتي بدأت بحذف مالكي السيارات الحديثة بداية من موديل 2018 فأعلى وأصحاب الدخول المرتفعة.