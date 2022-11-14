توجيهات لمديريات التموين باستقبال طلبات إضافة المواليد على البطاقات

تسلمت مديريات التموين بمختلف محافظات الجمهورية، توجيهات وزارية من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استلام طلبات المواطنين حول خدمات البطاقات وتحديدًا طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، وطلبات المواطنين غير المقيدين على منظومة الدعم بشأن إصدار بطاقة تموين جديدة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ تقدم المواطنين بطلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين أو إصدار البطاقات التموينية الجديدة لمن لا يمتلك بطاقة، لا يعني الموافقة على بدء الإضافات بالفعل، موضحة أن المكاتب كانت في السابق لا تستقبل طلبات من المواطنين وخاصًة إضافة المواليد، مشيرة إلى أن الجديد هو قبول استلام الطلبات فقط وليس بدء الإضافة بالفعل، وأضافت: «مديريات التموين ستقوم بتجميع الطلبات التي تسلمتها من مكاتبها في المحافظات ثم إرسالها لديوان عام الوزارة لفحصها».

ولا تزال هناك مجموعة من الخدمات التموينية متوقفة إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية، وأيضا على سيستم المكاتب والإدارات التموينية، وهي معظمها تتعلق بإدراج أفراد جدد على منظومة الدعم التمويني، إذ تشمل الخدمات المتوقفة «إضافة المواليد، إصدار بطاقة تموين جديدة، إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة زوجها».

23 مليون بطاقة تموينية ضمن منظومة الدعم

وأوضحت مصادر وزارة التموين، أن قررا إضافة المواليد على البطاقات يتطلب إدراج ميزانية إضافية خاصة بذلك على منظومة الدعم والتي تضم 23 مليون بطاقة مدرج بها 72 مليون مواطن جميعهم يصرفون الخبز يوميا بعدد 5 أرغفة لكل فرد، بينهم 64 مليون مواطن جميعهم يصرفون السلع التموينية شهريا بقيمة 50 جنيها شهريا حصة الفرد من السلع.