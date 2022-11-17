هل فتحت بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد لبطاقة التموين؟.. اعرف التفاصيل

إضافة مواليد لبطاقة التموين، أمر تترقبه الأسر المدرجة على منظومة البطاقات التموينية، من أجل إضافة الأبناء غير المقيدين عليها، وبالتالي زيادة حصة البطاقة من الدعم المخصص لها.

هل فتحت مصر الرقمية إضافة مواليد لبطاقة التموين؟

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن بوابة مصر الرقمية عليها ما يقرب من 9 خدمات تموينية متاحة ومفعلة لحاملي البطاقات، موضحة أنه حتى الآن لن يتم تفعيل خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين أو عودة فتحها مرة أخرى على رابط البوابة الإلكتروني.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»: «كل ما تم بشأن إضافة المواليد هو صدور تعليمات وتوجيهات شفهيه لمديري مديريات التموين على مستوى المحافظات، باستلام طلبات المواطنين الخاصة بخدمات البطاقات، بما فيها طلبات إضافة المواليد من أجل بحثها حين عودة فتح الخدمة مرة أخرى».

موعد فتح الخدمات التموينية وإضافة الأبناء

وعن موعد فتح باب إضافة المواليد، أشارت المصادر إلى أن الأمر مرهون بتخصيص ميزانية خاصة بإضافة المواليد في الموازنة الجديدة، لافتة إلى أنه أيضا يرتبط بإجراءات وزارة التموين التي اتخذتها منذ بداية العام الجاري، لتنقية منظومة الدعم وإيصاله لمستحقيه، والتي بدأتها بحذف أصحاب الرواتب العليا ومالكي السيارات من المنظومة، مع الإبقاء على كامل حصصهم من الخبز البلدي المدعم؛ إذ يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة على عدد 5 أرغفة يوميا، بواقع 150 رغيفا طوال الشهر.

وأكدت المصادر أنه حال عودة الخدمة، فستكون مخصصة فقط للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم، وبالأخص أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.