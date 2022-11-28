حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار بعد الإعلان عن المنخفض الجوي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار بعد إعلان المنخفض الجوي، إذ أشارت الأرصاد إلى تعرض عدد من محافظات الصعيد إلى المنخفض القادم من السعودية والذي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ونشاط لحركة الرياح.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار بعد إعلان المنخفض الجوي

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار بعد إعلان المنخفض الجوي أوضحت الأرصاد أن القاهرة تتأثر جزئيا بالمنخفض الجوي حيث تتعرض إلي سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30% مع طقس غائم جزئيا.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

فيما تشهد محافظات الوجه البحري «البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية» إلي طقس لطيف نهارا مائل البردة ليلاً غائم جزئيا مع عدم سقوط الأمطار.

طقس اليوم الإثنين

وجاء طقس اليوم الإثنين في محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، العلمين، السلوم» إلى طقس لطيف نهارا مائل البردة ليلاً مع سقوط أمطار بنسبة 30% مع تكون الغيوم.

فرص سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم في محافظات السواحل الشمالية الشرقية بورسعيد ورفح ووسط حيث تشهد طقسا غائما جزئيا.

ويكون طقس اليوم الإثنين في جنوب سيناء والبحر الأحمر مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا مع سقوط أمطار بنسبة 40%.

المنخفض الجوي يؤثر على محافظات الصعيد

فيما تتأثر محافظات الصعيد «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر ، البحر الأحمر، الوادي الجديد» بالمنخفض الجوي حيث تتعرض إلي سقوط أمطار تصل إلى 30% مع طقس مائل إلى البرودة ليلا معتدل نهارا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وعن درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22، الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 22 الصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 27 درجة، الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة، الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة، الصغرى 14 درجة