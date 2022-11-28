تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، تسجيل البلاد، 22 ألفا و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 53 حالة وافدة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 26 مليونا و959 ألفا و843 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 44 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى تسجيل 44 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30413 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، تسجيل البر الرئيسي، 3748 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا. وكانت العاصمة «بكين»، تعهدت في وقت سابق، بتحسين إجراءات مكافحة فيروس كورونا ومنع ممارسة وضع حواجز بوابات المباني في المجمعات السكنية المغلقةـ لمواجهة الارتفاع المستمر في الإصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«شينخوا» المحلية.