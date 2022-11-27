أستاذ علم الأوبئة: الصين تشهد أعلى إصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إنَّ الصين شهدت مؤخرًا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ ظهوره، إلا أنَّ معدلات الوفيات لا تزال قريبة من الصفر، موضحًا أنَّ الصين خلال تعاملها مع كورونا، تلجأ إلى الإغلاق الكلي في حالة زيادة أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالمرض، متوقعًا ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في منطقة الشرق الأوسط قريبًا.

العالم يواجه في الوقت الحالي النسخة الأضعف من متحور أوميكرون

وأوضح أستاذ علم الأوبئة، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ العالم يواجه في الوقت الحالي النسخة الأضعف من متحور أوميكرون، مؤكّدًا تمتع معظم الدول العربية بمستويات تحصين ضد الفيروس التاجي تصل إلى 100%، وكانت الصين شهدت احتجاجات في مناطق متفرقة، اعتراضًا على إجراءات الإغلاق الأخيرة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

3648 إصابة محلية بفيروس كورونا في الصين

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية صباح اليوم ، تسجيل 3 آلاف و648 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا، وفي كوريا الجنوبية سجلت السلطات الصحية 47028 إصابة بفيروس كورونا بينها 70 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و693 ألفًا و516 حالة.