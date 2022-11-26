كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 52 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 52788 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 62 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 26.8 مليون حالة.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 52 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 30330 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكانت «وكالة مكافحة الامراض»، سجلت أمس الجمعة، 53698 إصابة بفيروس كورونا، بينها 39 حالة من الخارج، و55 حالة وفاة بالفيروس.