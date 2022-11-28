«حماقي» يواصل سيطرته على أضخم الحفلات الغنائية.. حضور جماهيري غير مسبوق

أحيا الميجا ستار محمد حماقي طوال الشهر الماضي، سلسلة من الاحتفالات الضخمة بمصر والكويت وقطر والتي شهدت نجاحات وحضور جماهيري غير مسبوق منذ بداية الموسم الشتوي لجولته الغنائية.

كما يستعد حماقي بتجهيزات خاصة لإحياء حفله بموسم الرياض يوم 8 ديسمبر المقبل ليواصل بذلك سيطرته على أضخم الاحتفالات المصرية والعربية كعرض مستمر من التألق والنجاحات بلا حدود.

افتتح حماقي بداية الشهر بحفل كامل العدد وحضور جماهيري مهيب داخل مسرح الكويت أرينا واستقبله الجمهور بحفاوة كبيرة وتصفيق حار، كما عبر عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي المحبب إلى قلبه وتبادل مع الجمهور بين الأغنيات كلمات التقدير والإعجاب التي تنم عن المحبة المتبادلة بينهم طوال تواجده لساعتين متتاليتين من الغناء والتفاعل وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة بالكويت والخليج.

احتفالية لدعم مرضى القلب

وعقب عودة حماقي من الكويت للقاهرة التقى السير مجدى يعقوب في احتفالية لدعم مرضى القلب حيث اعلن عن تبرعه بأجره عن حفله الأخير بالكامل لصالح مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب في بادرة طيبة عن دور الفن في دعم الإنسانية والعمل الخيري والمجتمعي.

وقدم حماقي خلال الإحتفالية أغنية «ارسم قلب» بمشاركة السير مجدى يعقوب والتي كانت بمثابة دعاية مجانية للعمل الخيري ومرضى القلب.

ومع بداية الأسبوع الثالث من حفلات الشهر أضاء حماقي أكبر حفل استقبال لطلاب جامعة مصر الدولية يوم 18 نوفمبر الجاري على طريق الإسماعيلية.

3 حفلات متتالية

وخلال ال 48 ساعة الماضية أحيا حماقي 3 حفلات متتالية تحمل في طياتها المزيد من آجواء الإثارة حيث التقى في حفله الذي أقيم يوم 24 نوفمبر الجاري لآلاف من مختلف أبناء الجاليات العريية خلال حفله بقطر والذي نفدت جميع تذاكره قبيل إقامته بيومين وتلقى خلاله حماقي هدايا عبارة عن الأعلام العربية من جمهور كل بلد، وعبر حماقي عن إعجابه بنجاح الحفل على صفحته على فيس بوك قائلا: «شكرا قطر على هذه الليلة الرائعة».

وفي اليوم التالي عاد حماقي للقاهرة لإحياء حفلا غنائيا داخل مسرح البروج بطريق الإسماعيلية يوم 25 نوفمبر والذي جاء إمتدادا لنجاح حفلات الشهر من حيث القوة ليسجل أضخم حفلات المكان منذ بداية استقباله للحفلات الغنائية.

وكان ختام شهر سيطرة حماقي 26 نوفمبر بأحد الحفلات الخاصة في القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة.

وكالعادة أشعل حماقي حفلاته بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "من قلبي بغني"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا".. وغيرها ممن شائعات البهجة.. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا جدا".

نجاحات حماقي يقف وراؤها مجهود متواصل من مواكبته للتطور الموسيقى ودقة اختيارته للمنصات الأكثر جماهيرية عالميا بالإضافة إلى مجموعة أفراد من إدارة الأعمال بقيادة المنتج حمدى بدر الذي يسخر كل طاقاته للحفاظ على المكانة التي يستحقها حماقي عربيا وعالميا.

وكان حماقي قد سيطر في ختام موسم صيف 2022 على أضخم 3 حفلات تخرج للطلاب بالإسكندرية والتي افتتحها بكلية تجارة إنجليزي ثم كلية التجارة العربي وكان الختام مع خريجي كلية الآداب.