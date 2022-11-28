مراسل «القاهرة الإخبارية»: عودة الحياة لطبيعتها في شوارع بروكسل بعد أحداث الشغب

قال سلامة عطا الله، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في العاصمة البلجيكية، بعد أحداث الشغب التي شهدتها شوارعها على مدى الساعات الماضية، بعد انتصار المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في دور المجموعات بكأس العالم.

حركة المترو والمواصلات العامة عادت إلى صورتها الطبيعية

وأضاف «عطا الله»، ، في رسالة على الهواء مباشرة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حركة المترو والمواصلات العامة عادت إلى صورتها الطبيعية، وذلك بعد تدخل الشرطة لتفريق مثيري الشغب في العاصمة بروكسل، كما أن الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه للسيطرة على الأوضاع التي شهدت انفلاتًا واضحًا خلال الساعات الماضية، تمثل في تهشيم واجهات بعض المحال التجارية، واندلاع أحداث عنف وشغب.

بروكسل شهدت أعمال شغب

وكانت بروكسل شهدت أعمال شغب، أمس الأحد، في أعقاب خسارة منتخب بلجيكا من نظيره المغربي بهدفين نظيفين، ما أدى إلى إغلاق الشرطة أجزاءً من وسط المدينة.