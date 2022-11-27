أعمال شغب في بروكسل بعد هزيمة منتخب بلجيكا أمام المغرب

اندلعت أعمال عنف في بروكسل، اليوم، إذ هاجم عشرات الأشخاص أملاكا عامة وعناصر أمن، وذلك بعد فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بحسب ما أفادت الشرطة البلجيكية.

وأوضحت الشرطة البلجيكية في بيان، أنه قبل نهاية المباراة، سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة في وسط المدينة؛ الأمر الذي أخلّ بالأمن العام.

مواجهات بين الشرطة ومثيرى الشغب

وأضافت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقذوفات، فيما تسلح البعض بعصي وأضرم آخرون النيران في الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور وفقا لقناة العربية.

وأشارت الشرطة، إلى أن صحفيا أصيب في وجهه بمفرقعات، وتدخلت عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وتعامل نحو مائة من عناصر الأمن مع الحوادث، وأصيب بعضهم بمقذوفات خلال التدخل.

وطالبت الشرطة، السكان والمشجعين، بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، وأغلقت محطات مترو وشوارع للحد من الازدحام.

أوامر باعتقالات إدارية بحق مثيري الشغب

وقال رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز عبر تويتر: «أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت بعد ظهر يوم الأحد، لقد تدخلت الشرطة بحزم، لذلك أنصح بعدم قدوم المشجعين إلى وسط المدينة، الشرطة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام العام».

وأضاف: «أمرت الشرطة بتنفيذ اعتقالات إدارية بحق مثيري الشغب».