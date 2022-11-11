مقتل شرطي في هجوم بالسكين على دورية أمنية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل

لقى شرطي مصرعه وأصيب آخر في حادث طعن على دورية للشرطة، بالعاصمة البلجيكية «بروكسل»، أمس الخميس، وقالت الشرطة البلجيكية إن المهاجم المشتبه به تم تحييده من جانب دورية أخرى بعد عملية الطعن.

وقال مكتب المدعي العام، إن ضابطا شرطة تعرضا لهجوم قرب محطة قطار شمال العاصمة «بروكسل»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المهاجم طعن الشرطي في رقبته

بدوره، قالت صحيفة «لو سوار» البلجيكية، إن المهاجم طعن الشرطي في رقبته، مشيرة إلى وفاة الثاني في المستشفى، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن المهاجم صرخ قبل تنفيذ حادث الطعن: «الله أكبر»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال مسؤول قضائي بلجيكي، رفض كشف هويته، لوكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية، إن هناك اشتباه في وقوع هجوم إرهابي، فيما تولى المدعي العام لمكافحة الإرهاب التحقيق في حاث الطعن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وزير الداخلية البلجيكي يندد بالعنف الغير مقبول

وفي وقت سابق، قال المتحدّث باسم مكتب المدعي العام، إريك فان دويز لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى تسلم ملف الحادث لأن هناك اشتباها في وجود دافع إرهابي، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وعلى إثر الحادث، ندد وزيرة الداخلية البلجيكي أنيليس فيرليندن على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بالعنف الغير مقبول، وبمأساة رهيبة، فيما أشاد رئيس وزراء البلاد، ألكسندر دي كرو، بذكرى الشرطي القتيل ومن يخاطرون بحياتهم يوميًا لضمان سلامة مواطني بلاده.