مراسل «القاهرة الإخبارية» في بروكسل: أوروبا تسعى لنقل الطاقة النظيفة من إفريقيا

قال سلامة عطا، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بروكسل، إن هناك تطورا لافتا حدث في شرم الشيخ، حينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن ما نستمتع به في شرم الشيخ، ليس فقط التشمس أو وضع كرسي والاسترخاء، وإنما لنحتاج هذه الطاقة في أوروبا، ولذلك سنتجه لعقد مزيد من الصفقات مع القارة السمراء لكي تنتقل هذه الطاقة النظيفة إلى أوروبا.

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه حدثت بالفعل العديد من الاتفاقيات في شرم الشيخ مع عدد من الدول ومن بينها مصر، «الأوروبيون لديهم حزمة بـ 300 مليار يورو، لنقل الطاقة النظيفة من الدول الأفريقية إلى الدول الأوروبية، لحاجتهم لهذه الطاقة».

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل: «تحتاج الدول الأوروبية الكثير من المصادر للصناعات المستحدثة الآن، والمتعلقة ببطاريات تخزين الطاقة النظيفة، وتحتاج أوروبا إلى مواد خام كالليثيون وغيرها، كي تتزود بها المصانع الأوروبية، لذلك فهناك مصلحة أوروبية كبيرة للتوجه للطاقة النظيفة في القارة السمراء».