منتج أفلام وثائقية بـ«منتدى الإعلام»: تطوير المحتوى يستلزم مواكبة المنصات العالمية

قال دين أرنيت، منتج الأفلام الوثائقية بالمملكة المتحدة، إنّ المنصات الإعلامية تشهد تطورًا سريعًا، ما يستلزم مواكبة صنّاع المحتوى لهذا التطور.

كاميرا الهاتف المحمول أداة مهمة للعمل الصحفي

وأكد «أرنيت»، خلال لقاء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على هامش منتدى مصر للإعلام، أهمية كاميرا الهاتف المحمول، باعتبارها أداة إعلامية مهمة للعمل الصحفي، مشددًا على ضرورة إدماج المشاهدين مع المحتوى المقدم لهم، من خلال الأدوات المتصلة عبر شبكات الإنترنت، وأبرزها الهاتف المزود بكاميرا، الذي يُمثل الأداة الأمثل لنقل البث الحي، وإحداث حالة الاندماج مع المشاهدين.