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انطلاق اليوم الثاني من فعاليات منتدى مصر للإعلام.. وحضور بارز للطلاب

كتب:

كريم عثمان
11:16 ص | الإثنين 28 نوفمبر 2022
منتدى مصر للإعلام

منتدى مصر للإعلام

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للإعلام، اليوم الاثنين بالقاهرة، بمشاركة ما يزيد على 1200 صحفي وإعلامي من المصريين والعرب، ودوليين أيضًا.

وبرز صباح اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام، حضور طلاب كليات الإعلام والصحافة، وتحديديا عقب فتح باب التسجيل مرة أخرى من قبل إدارة المنتدى، وهو ما أعلنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة فتح التسجيل مجددا، بناء على زيادة طلبات الحضور.

حضور بارز للطلاب في ثاني أيام منتدى مصر للإعلام

وجرى فتح باب التسجيل بدءا من الساعة الثامنة ونصف صباحا بأحد الفنادق بالقاهرة، بغرض إتمام إجراءات تسجيل الحضور.

ويشهد اليوم الثاني من منتدى مصر للإعلام، فعاليات وورش تدريبية عديدة يحاضر فيها أساتذة الصحافة والإعلام والصحفيين والإعلاميين البارزين في المجال.

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