منتدى مصر للإعلام 2022.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية بعنوان «الجمهور الجديد»

انطلقت فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر للإعلام 2022، اليوم، والذي يعقد على مدار يومي 27 و28 من نوفمبر من العام المقبل، في القاهرة تحت شعار «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير».

منتدى مصر للإعلام 2022

وتضمنت الجلسة الأولى من منتدى مصر للإعلام 2022، الكلمة الافتتاحية التي ألقتها نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام.

وقالت النحاس: «اليوم ندشن منصة تدعو الجميع للمشاركة والاشتباك في قضايا صناعة الإعلام والتحديات التي تواجه الصحافة وتتبنى قضايا المجتمع».

وتابعت بأنّ الجمهور محور مناقشة هذه النسخة من المنتدى، مشيرة إلى أنّه سيتم اتباع تقاليد خلال نسخة المنتدى وتطويرها في النسخ المقبلة، وهي تكريم الشخصيات البارزة ورموز المهنة وإطلاق أسمائهم على قاعات ومنصات المنتدى.

مؤسسة أونا الإعلامية

فيما قال علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية، خلال كلمته في منتدى مصر للإعلام 2022، إنَّ المجتمع يعيش في عصر المزيد من الإقبال على العالم الافتراضي والتفاعل والتقنيات الجديدة.

وأضاف أن هذا «عالم المزيد» غيَّر نموذج الاتصال وعظَّمه، فأصبح هناك مزيد من الاندماج بين الوسائل غير الرقمية وتقنيات التكنولوجيا وتطورها مع مزيد من التفاعلية ومزيد من الذاتية، فكل شخص لديه قائمة تفضيلات وبناء على ذلك يكون لديه قائمة تفضيلات، موضحا أن فترة انتشار كوفيد 19، عظَّمت 3 تحديات رئيسية، في مقدمتها أزمة الثقة في الإعلام، حيث إنه أصبح لدينا مشكلة في الجودة مقابل اللحظية والفورية، وذلك المشكلة الكبرى، وهي كيفية تطويع أو استخدام التكنولوجيا لصالح المحتوى، وأصبحت تحدٍ.

وقال عمرو العراقي، محاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إنّ الجمهور اليوم تحرر من الارتباط العاطفي بوسائل الاعلام التقليدية، وأصبح محاطا بوسائل معززة بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هناك 270% نموًا في عدد الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملها، خلال الأربع سنوات الماضية.

وأضاف العراقي أن الذكاء الاصطناعي دخل في الإعلام بشكل قوي، فالحياة اصبحت مدفوعة بالخوارزميات، دائمة التطور التي تحاوطنا من كل اتجاه، فأصبح متواجد في غرفة الاخبار، يكتب الخبر أو يلقي الخبر، مشيرا إلى أن المؤسسات الإعلامية الكبرى أصبح لديها فريق تقني؛ لتطوير التكنولوجيا وصناعتها بشكل يتناسب مع متطلبات الجمهور.

وأكدت أنّ هناك تطبيقًا يساعد بشكل مباشر في اختيار الكلمات المفتاحية تلقائيا عند كتابة محتوى الخبر، فضلا عن تتبع الزوار بشكل لحظي، وتصنيف المحتوى وفقا لمتطلبات الجمهور المتلقي.

كما تضمنت الجلسة الافتتاحية من منتدى مصر للإعلام 2022، كلمة خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، والذي أكد خلالها أنّ الإعلام التقليدي لم ينجح في التطور بشكل يلاحق الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، فالأخير أصبح متسعًا وروّاده أصبحوا ملايين.

كما تضمنت الجلسة الافتتاحية من منتدى مصر للإعلام 2022، كلمو خالد البرماوي، خبير الاعلام الرقمي، والذي اكد خلالها، أن الإعلام التقليدي لم ينجح في التطور بشكل يلاحق الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، فالأخير أصبح متسع ورواده أصبحوا ملايين.