نيكول كيدمان تشتري قبعة «جاكمان» من مزاد للتبرعات بـ100 ألف دولار

حضرت النجمة نيكول كيدمان مسرحية «The Music Man» للنجم هيو جاكمان، على مسرح برودواي بنيويورك، وعرضت خلال المسرحية دفع 100 ألف دولار، مقابل القبعة التي يرتديها «جاكمان» بالعرض، قبل أن يوقع عليها، وتصعد إلى خشبة المسرح للحصول عليها، حيث عانقها بطل المسرحية، لتعود إلى مقعدها مرة أخرى.

جاكمان يشكر نيكون كيدمان

ونشر هيو جاكمان، صورة لـ«كيدمان» عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «الكرم والحب المنبعثان من نيكول يتركاني عاجزًا عن الكلام.. شكرا لك على صداقتك ودعمك».

وردت النجمة الأسترالية على التدوينة، معبرة عن حبها لصديقها العزيز كما وصفته، قائلة: «صديقي منذ 30 عاما، أنت كذالك كريم وسخي ورائع»، متابعة: «لقد كانت ليلة رائعة في المسرح، وشرف لي أن أتمكن من التبرع إلى (bcefa).. مبروك للطاقم الموهوب».

100 ألف دولار تذهب لمنظة خيرية

جاء تبرع نيكول كيدمان لمنظمة «bcefa»، التي تساعد في توفير الأدوية والرعاية الصحية والوجبات المغذية والمشورة والمساعدة المالية الطارئة للأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، خلال مزادا بدأ بعد انتهاء المسرحية، لقبعة من القش يرتديها «هيو» خلال العرض، إذ كتب الحساب الرسمي للمنظمة على «إنستجرام»: «هذه الهدية الاستثنائية هي إلى حد بعيد أكبر تبرع لأي قطعة مزاد على الإطلاق».

نيكول كيدمان تفوز بجائزة إنجاز العمر

كان مجلس أمناء معهد الفيلم الأمريكي، قد أعلن في وقت سابق، منح النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، جائزة إنجاز العمر عن مسيرتها الفنية، على أن تستلم الجائزة في حفل توزيع الجوائز المقام في 10 يونيو 2023، على مسرح «دولبي» الشهير في هوليوود، لتكون الشخصية السينمائية الـ49 التي تحصل هذا التكريم.