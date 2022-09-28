هيو جاكمان يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم Deadpool الجزء الثالث

يعود النجم هيو جاكمان لتجسيد الشخصية الشهيرة «وولفرين» التي قدمها في سلسلة أفلام «X- Men»، في فيلم Deadpool الجزء الثالث، وذلك وفقا لما أعلنه ريان رينولدز في مقطع فيديو ساخر عبر حسابه على «تويتر»، وظهر «جاكمان» خلال الفيديو وهويوافق عل طلب «رينولدز» بإعادة تقديم الشخصية الشهيرة مرة أخرى، ليؤكد بعد ذلك أنه سيكون متواجدا في الفيلم الذي سيتم طرحه في سبتمبر 2024.

قال ريان رينولدز خلال الفيلم إنه كان يبحث بعمق خلال السنوات الماضية عن فكرة جديدة لتقديمها بعد فيلم «Deadpool 2» في عام 2018، وكشف مصدر لمجلة «بيبول» الأمريكية أن مشاركة هيو جاكمان في فيلم Deadpool الجزء الثالث ليست مجرد ظهور موجز، ولكن سيقوم بتقديم دور ضمن أحداث الفيلم.

هيو جاكمان يوضح كيفية مشاركته في فيلم Deadpool الجزء الثالث

وأجاب هيو جاكمان خلال مقطع فيديو جديد عبر حسابه على «تويتر»، عن سؤال كيف يظهر «وولفرين» على قيد الحياة في في فيلم Deadpool الجزء الثالث بالرغم من وفاة الشخصية في فيلم «Logan» عام 2017، قائلا إن أحداث الفيلم بعيدة عن الفيلم الذي يدور في الوقت الحالي أي قبل الوفاة، وتابع «رينولدز»: «لن نمس وفاة وولفرين في فيلمنا».

هيو جاكمان مع ريان رايان رينولدز معا في فيلم Deadpool الجزء الثالث.. بعد 15 عاما

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يظهر يتعاون فيها هيو جاكمان رايان رينولدز معا، حيث سبق وقدما شخصيتي «وولفرين» و«ديدبول» في فيلم «X-Men Origins: Wolverine» إخراج جافين هوود، وإنتاج عام 2009، وذلك قبل قيام «رينولدز» بتقديم شخصية «ديدبول» في فيلم منفصل عام 2016، بينما قدم هيو جاكمان آخر أداء لـ «وولفرين» في فيلم «Logan» للمخرج جيمس مانغولد إنتاج عام 2017، وكان أعلن وقتها أنها المرة الأخيرة التي سيقدم فيها تلك الشخصية

تقاصيل الجزء الثالث من «Deadpool»

لم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة فيما يخص الجزء الثالث من «Deadpool»، حيث يتولى ريت ريس وبول ويرنيك كتابة الجزء الجديد بعد عملهم على أول جزئين، بينما يخرج الفيلم شون ليفي، في تعاونه الثالث مع «رينولدز» بعد «Free Guy» و«The Adam Project»، من المقرر أن يكون جاهز للعرض في السينمات بحلول 6 سبتمبر 2024.