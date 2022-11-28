إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارت «ملاكي» بالدقي

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بنفق الجلاء دائرة قسم شرطة الدقي، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد هاني شعراوى رئيس القطاع يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بنفق الجلاء بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث والقوة المرافقة له.

اختلال عجلة القيادة

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين سيارة تهشمت بالكامل، قيادة طالب 19 سنة، مقيم في المهندسين، مصاب بدود وسحجات متفرقة بالجسم وسيارة أخرى بها تهشم في مقدمة السيارة بالكامل قيادة مهندس زراعي، 42 سنة، مصاب بكدمات بالظهر والصدر، وبرفقته زوجته 41 سنة، مصابة بجروح سطحية متعددة بالوجه وكدمات بالصدر، ونجله 13 سنة، مصاب بجرح بالفم والأنف، وابنته 5 سنوات مصابة بجرح بالخد الأيسر وكسر عظام الوجنة والحاجب الأيسر، وتهشم سيارة سيارة ثالثة في مقدمة الكبوت والإكصدام قيادة طالب 23 سنة، مقيم بولاق الدكرور.

ووقع الحادث، حال قدوم السيارة الأولى في الاتجاه المؤدي إلى شارع مجلس الدولة، إذ اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة الرعونة والسرعة الزائدة، مما أدى إلى عبوره الرصيف الـوسطى بالنفق والاصطدام بالسيارتين الثانية والثالثة محدثة التلفيات والإصابات، تمّ رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارات وأعادة سيولة الحركة المرورية.