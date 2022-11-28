مصرع مسنة أثناء عبورها الطريق في الدقي.. «مُدرسة صدمتها بالخطأ»

لقيت مسنة مصرعها بشارع الجيزة بدائرة قسم شرطة الدقي، أثناء عبورها الطريق، وتم نقلها إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مسنة أثناء عبورها الطريق

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس القطاع يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم ومصابة بشارع الجيزة دائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة «كيا» قيادة مُدرسة 48 سنة مقيمة الدقي، اصطدمت بربة منزل 72 سنة مقيمة الوراق حال عبورها الطريق، تم نقلها إلى مستشفى أم المصريين بسيارة الإسعاف، إلا أنها توفيت أثناء إسعافها.

تم ضبط السيارة وقائدتها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة دون قصد، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.