قوافل سلع غذائية بتخفيضات 60% حتى نهاية العام ضمن مبادرة «كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية، مدّ فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، برعاية رئيس الجمهورية، حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg».

34 سلسة و1051 فرعا و4 شوادر

ووفقا لبيان صحفي، صادر عن الوزارة، تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال «34 سلسة – 1051 فرع – 4 شوادر»، بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على أن تتضمن كل قافلة السلع الغذائية والإستراتيجية «سكر - لحوم - أرز»، بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

عبوات تضم سلع متنوعة بتخفيضات 50%

كما تستمر منظومة «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية في إعداد عبوات تضم سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويرسخ الدور المجتمعي لوزارة الداخلية.