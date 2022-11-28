انطلاق مبادرة الكشف على الأنيميا والتقزم بالشرقية.. تستهدف مليون تلميذ

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد طيار إبراهيم الحداد للتعليم الأساسي بقرية شيبه التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي أطلقتها هيئة التأمين الصحي بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشئون الصحية.

إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة

وجاء ذلك، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، التي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

واطمأن محافظ الشرقية على تطهير الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في الحملة أولًا بأول وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة المسافات بينهم، والتأكد من ارتداء الكمامة لبدء عملية تسجيل الطلاب المستهدف إجراء المسح الطبي عليهم بالمدرسة مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم لتنفيذ المبادرات الصحية والتي تستهدف طلبه المدارس بمختلف المراحل التعليمية للوصول الي مجتمع صحي خال من الأمراض.

الهدف من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا

وأوضح الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهدف من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم قياس الوضع الصحي والتغذوي لجميع طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، بإجمالي مليون و84 ألف طالب وطالبة بـ 1967 مدرسة وبمشاركة 174 فريقا طبيا.

وأضاف مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أنه بمجرد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على التلميذ يتم منحه كارتًا مدون عليه خلوه من الأمراض، وفي حالة إصابته يتم إحالته للعيادات الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي لوضع التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب، لافتًا إلى أن فعاليات الحملة تتضمن إقامة ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية بين التلاميذ وكيفية الوقاية منها وطرق التغذية السليمة.

بينما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه استمرارًا للمبادرات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الطبية المختلفة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم لتنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية بالريف والحضر، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للحملة وتدريب الفرق الطبية المشاركة مع التأكيد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل المدارس والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة.