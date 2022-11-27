وزير الصحة: الرئيس السيسي حريص على تقديم خدمات طبية تليق بالمصريين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وضع خطة للتوسع في أطباء الزمالة في تخصصات طب الأسرة للتغلب على عملية نقص الأطباء على وجه العموم، وفي منظومة التأمين الصحي الشامل على وجه الخصوص.

وتابع وزير الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، لعددٍ من على هامش مشاركته في الملتقي الثالث لهيئة الرعاية الصحية، أن التوجه لزيادة أعداد أطباء الأسرة في الزمالة يرجع الي الاحتياج الكبير لهذا التخصص الهام مشيرا إلى أنّ وحدات الرعاية الأولية هي حجر الأساس في المنظومة بوصفها أول مرحلة يتعامل معها المواطن.

عبدالغفار: الوحدات الصحية عماد الرعاية الصحية

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنّنا الوحدات الصحية هي عماد الدعاية الصحية، لافتا إلى أن 70%؜ من المشاكل التي تواجه المواطنين يمكن أن تحل داخل الوحدات الصحية في لحظتها، ولدينا 5400 وحدة صحية ومركز صحي على مستوى محافظات الجمهورية ولدينا عدد من أطباء الأسرة ومل طبيب يشرف يمكنه أن يشرف على 3 أو 4 وحدات صحية على الأقل.

وأوضح الدكتور خالدعبدالغفار، أنّ التشخيص عن بعد يمكنه أن يساعد في المنظومة الصحية ولكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل أساسي، مشيرا إلى أنّ التشخيص عن بعد يكون من خلال الاستشاره في الحالات المرضية من خلال التواصل مع مستشفيات تعليمية أو جامعية لكن لا يمكنها ان تكون بديل لطبيب الاسرة الموجود في الوحدات الصحية.

وتابع وزير الصحة والسكان أن العمل مستمر لاطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل خاصة في المحافظات ذات الكثافة الساكنين العالية، مشيرا الي القيادة السياسية حريصة على تقديم أفضل رعاية صحية ممكنه للمواطن، والرئيس مؤمن بحق كل مواطن في رعاية صحية جيدة ويسعى إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية.