«الصحة» تطلق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الشهر المقبل

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022، مشيراً إلى أنَّ الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء للحفاظ على مصر خالية من المرض.

الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أنَّ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتمّ تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، مشيراً أنَّ الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

التطعيم ضد شلل الأطفال مهم للفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات

أكّد «عبدالغفار» أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض، إذ سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006، وعلى الرغم من ذلك، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

من جهته، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنَّ التطعيم سيتمّ من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

أضاف «قنديل» أنَّه سيتمّ التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، مبينًا أنَّ الحملة يشارك بها 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم ، تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد، مشيراً إلى متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.