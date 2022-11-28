سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سجّل سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، اليوم، وفق آخر التحديثات الصباحية المرتبطة بأسعار شراء وبيع العملة الكويتية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ووفق آخر التحديثات سجل سعر صرف الدينار الكويتي صباح اليوم، 79.72 جنيه للشراء، و80.03 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري، وبلغ سعر الدينار في بنك مصر 76.91 جنيه للشراء، و79.78 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الكويتية في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 79.89جنيه للشراء، و79.98 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 76.65 جنيه للشراء، 80.03 جنيه للبيع، كما بلغ سعر العملة الكويتية الرسمية في تعاملات البنك الأهلي صباح اليوم، 76.99 جنيه للشراء و79.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الكويتية مع بداية التعاملات بالمصرف المتحد 74.24جنيه للشراء، 80.03جنيه للبيع، وفي بنك CIB بلغ سعر عملة الكويت اليوم نحو 77.33 جنيه للشراء، و79.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

أما سعر صرف العملة السعودية، فسجل في البنك المركزي المصري 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 6.31 للشراء، و6.56 جنيه لعمليات البيع، فيما استقر سعر صرف الريال السعودي، اليوم في البنك المصري الخليجي بنحو 6.50 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس وصل إلى 6.48 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، ووصل إلى 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.