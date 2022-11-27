أسعار العملات العربية في بنكي بنك مصر والإسكندرية اليوم الأحد

كشف كل من بنك مصر والإسكندرية عن أسعار العملات العربية التي يتم تداولها من خلال فروع البنوك على مستوى الجمهورية، ومن بينها، الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال السعودي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي أسعار العملات العربية في بنكي مصر والإسكندرية اليوم الأحد 27 نوفمبر الجاري، والتي جاءت على هذا النحو:

أسعار العملات العربية في بنك مصر اليوم

- سجَّل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الأحد نحو 76.90جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 79.80 جنيه.

- سجَّل سعر الدينار الأردني في بنك مصر، اليوم الأحد نحو 34.01 للشراء، بينما سعر البيع نحو 34.56 جنيه.

- سجَّل سعر الريال العماني، في بنك مصر، اليوم الأحد نحو 62.13 للشراء، بينما سعر البيع نحو 63.71 جنيه.

- سجَّل سعر الريال القطري، في بنك مصر، اليوم الأحد نحو 6.28 للشراء، بينما سعر البيع نحو 6.73 جنيه.

- سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم الأحد، مقابل الجنيه، نحو 6.66 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- سجَّل الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأحد عند نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في بنك الإسكندرية

- سجَّل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 76.63جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 79.94 جنيه.

- سجل سعر الدينار الأردني في بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 33.98 للشراء، بينما سعر البيع نحو 34.63 جنيه.

- سجل سعر الريال العماني،في بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 62.92 للشراء، بينما سعر البيع نحو 63.84 جنيه.

- سجل سعر الدينار البحريني، في بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 63.50 للشراء، بينما سعر البيع نحو 65.19جنيه.

- سجل سعر الريال القطري، في بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 6.21 للشراء، بينما سعر البيع نحو 6.70 جنيه.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد مقابل الجنيه، نحو 6.66جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

- سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد عند نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.