ضبط 4 منشآت علاجية بها أدوية مجهولة المصدر في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الرقابية في الإسكندرية من ضبط 4 منشآت علاجية بنطاق أحياء منتزه ثان ووسط والعجمي، لحيازتها كميات من الأدوية مجهولة المصدر، منها مستشفى غرب الإسكندرية وأخرى في شرق، جرى غلقها جزئيا.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، وإزالة أسبابها والعمل على حلها، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام أولت أهمية قصوى للرقابة على المنشآت الطبية، والتي تقدم خدمات للمواطنين سواء المستشفيات أو العيادات، وذلك حرصا على أرواح المواطنين وسلامتهم وتطبيق القانون.

ضبط مركز طبي في منطقة أبيس بدون ترخيص

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بقيادة اللواء محمد أبو كيلة رئيس الفرع، شن حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية وهيئة الدواء المصرية، والتي أسفرت عن ضبط مركز لعلاج الغضروف بمنطقة أبيس يقوم بمزاولة نشاطه في استقبال المرضى وتقديم الخدمة العلاجية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بمعرفة أشخاص منتحلي صفة أخصائيين في مجال العلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن فرع الجهاز ضبط كميات من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية، وتم التحفظ على المتهم والادوات المستخدمة والأدوية المضبوطة وتسليمهم لقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة.

ضبط مستشفى غرب الإسكندرية بها 28 صنف دواء منتهي الصلاحية

وخلال الحملة؛ أوضح اللواء محمد أبو كيلة، أنه تم ضبط مستشفي كائن بميدان الكيلو 21 طريق اسكندرية مطروح لحيازتها 28 صنفا من الأدوية منتهية الصلاحية، و4 أصناف من الأدوية المخدرة بدون تصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى التحفظ علي الأدوية المضبوطة وتسليمها لقسم الشرطة المختص للعرض علي النيابة العامة، كما تم ضبط عيادة للتجميل في شارع اسكندرية مطروح لحيازتها 14 صنف أدوية مهربة ومغشوشة ومجهولة المصدر.

غلق جزئي لمستشفى شرق الإسكندرية

وفي السياق ذاته؛ أشار رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية أنه تم ضبط مستشفي بمنطقة المندرة والصادر بشأنها قرار غلق لعدم اتباع اشتراطات الصحة والسلامة، مؤكدا غلق المستشفي من قبل الجهات المختصة إغلاقا جزئياُ نظرا لتواجد بعض المرضي داخل العناية المركزة وضبط صيدلية داخل المستشفي غير المرخصة تحتوي علي 62 صنفا من الأدوية حيث تم التحفظ عليها بالكامل وتسليمها لقسم شرطة المختص.