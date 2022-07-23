غلق مستشفى تخصصي في العمرانية بالجيزة لإدارته بدون ترخيص

أغلقت محافظة الجيزة، صباح اليوم، مستشفى المنارة التخصصي الكائن بشارع الأهرام بحي العمرانية، لإدارته بدون ترخيص وضبط مخالفات جسيمة به.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن قرار الغلق يأتي ضمن الحملات الرقابية المستمرة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمرور على كافة المنشآت الطبية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حرصًا على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت.

لا يوجد مرضى بالمستشفى

وأوضح «راشد» أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وقطاع أمن الجيزة وهيئة الإسعاف لتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة للقيام بنقل المرضى لأحد المستشفيات الحكومية التابعة إلى وزارة الصحة، إلا أنه تبين أثناء تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع وقطع المرافق، عدم وجود أي مرضى داخل المستشفى.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بقطع المرافق الموجودة بها لمراعاة عوامل السلامة والأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من فصل كافة الأجهزة بالمستشفى.

حملات مكبرة على المنشآت الطبية

كما أكد «راشد» استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بكافة قطاعات المحافظة للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملات بحضور تيسير عبدالفتاح، رئيس مدينة الجيزة، والدكتور سامح عشماوي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وسمير عويضة، رئيس حي العمرانية.