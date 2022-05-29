غلق مستشفى خاص بطنطا.. «الأسانسير» سقط بـ5 مواطنين

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، غلق مستشفى خاص في طنطا، وعدم استقبال حالات مرضية، وذلك لحين ورود تقرير اللجنة الهندسية والخاص بسلامة المبنى، بعد سقوط الأسانسير الخاص بالمستشفى أمس، وإصابة 5 من ذوي المرضى ونقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

لجنة تتفقد المستشفى

وكانت لجنة مشكلة من إدارة العلاج الحر والطب العلاجي والإدارة الهندسية في مديرية الصحة بالغربية، توجهت إلى مستشفى خاص بمنطقة العجيزي أول طنطا، لفحص المستشفى وإجراءات الأمن والسلامة بعد سقوط أسانسير المستشفى، وبداخله 5 أشخاص وإصابتهم بإصابات طفيفة، وفحصت اللجنة المستشفى جيدا إجراءات الأمن والسلامة، وتم إخطار إدارة المستشفى بعدم استقبال حالات إلا بعد ورود تقرير اللجنة الهندسية وذلك لسلامة المرضي.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، برئاسة الرائد محمد تعلب، بوصول 5 أشخاص مصابين بجروح وكدمات، ودخولهم قسم الاستقبال في مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات أن الإصابات نتيجة سقوط أسانسير في مستشفى خاص بمنطقة العجيزي، بدائرة قسم أول طنطا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني، وتبين سقوط الأسانسير بشكل مفاجئ وبداخله 5 أشخاص، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث ومعرفة ملابساتها، ومعرفة الحالة الصحية للمصابين وسماع أقوالهم.