غلق بنك دم غير مرخص داخل مستشفى خاص في أخميم بسوهاج

وجهت مديرية الصحة في محافظة سوهاج حملة تفتيشية للمرور على عدد من المنشآت الطبية في عدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن غلق بنك دم غير مرخص داخل مستشفى خاص شهير في مدينة اخميم، حيث عُثر على عدد من أكياس الدم والصفائح الدموية، تم سحبها من المتبرعين بطريقة غير مطابقة لمعايير التبرع ونقل الدم.

فريق التفتيش: تداول أكياس دم مجهولة المصدر يشكل خطراً على الصحة العامة

وأكد فريق التفتيش أن التحاليل الخاصة بأكياس الدم، التي تم ضبطها داخل بنك الدم غير المرخص، أثبتت أنها مجهولة المصدر، ويشكل تداولها خطراً على الصحة العامة وصحة المرضى، فضلاً عن أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء تنفيذ هذه الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور عمرو العرشي، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر.

ضم فريق التفتيش كلاً من الدكتور محمد سيد فقير، والدكتور أندرو عاطف، والدكتور ياسر إبراهيم، مفتشي العلاج الحر، والدكتورة إيمان عطية مخيمر، مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الصحة، والدكتورة منى عبد الناصر، من إدارة الرقابة الداخلية، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد الله، مسؤولي العلاج الحر.

غلق وتشميع بنك الدم بمستشفى خاص

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان عطية، مدير إدارة بنوك الدم، أنه تلاحظ عمل تحاليل تلك الأكياس عن طريق الكواشف السريعة، والتي تعتبر غير آمنة وغير دقيقة في نتائجها، مما يشكل خطراً كبيراً على صحة المرضى، وقام الفريق على الفور بغلق وتشميع بنك الدم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل المحاضر اللازمة.

ضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن

وأشادت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بمجهودات إدارة العلاج الحر بالمديرية، وقالت إنها أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن السوهاجي.