منتدى مصر للإعلام يناقش أسباب انتشار ظاهرة «التعصب الكروي» 

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للإعلام، والذي يعقد على مدار يومي 27 و28 نوفمبر الجاري بالقاهرة، تحت شعار «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير».

وجاءت أولى فعاليات اليوم الختامي لـ منتدى مصر للإعلام، عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «كيف تخلق جمهورا رياضيا متعصبا»، والتي تناقش كيفية احترام الانتماء وكل جمهور للآخر.

ويشارك في تلك الجلسة عدد من المتحدثين وهم: أحمد عز الدين، مقدم برامج في قنوات أون تايم سبورت، حامد الحارثي، مقدم برامج قنوات أبوظبي الرياضية، وليد الفراج مقدم برامج «إم بي سي أكشن»، بول مكارثي عضو رابطة نقاد كرة القدم في انجلترا، جايين انطوني مقدمة برامج رياضية من نيجيريا.

كرة القدم لعبة هدفها المتعة

وقال أحمد عز الدين، مقدم برامج في قنوات أون تايم سبورت، إن كرة القدم لعبة هدفها المتعة، ولكن للأسف في أوقات كثيرة يتم استخدام الطاقة الرياضية وترجمتها بشكل سلبي.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي، أدت إلى ارتفاع صوت المشجع الرياضي وزادت من وتيرة التعصب: «المشجع يحاول أن يمارس دورًا من خلال تشجعيه وإبداء رأيه، وفي بعض الأوقات يضغط المشجع على النادي الذي يشجعه ويستجيب وأيضًا يؤثر على الإعلامي فيستجيب»، مؤكدًا أن الأزمة أنه يؤثر سلبًا على النادي والإعلامي، ولفت إلى أن الإعلامي يحاول أن يحافظ على المشجع دون خسارته، موضحًا أنه في بعض الأوقات يضطر إلى المدح فقط.

تعريف محدد للتعصب

فيما أوضح حامد الحارثي، مقدم برامج قنوات أبوظبي الرياضية، إنه من الصعب إطلاق تعريف محدد للتعصب، فهناك من يقوم بتحطيم الأشياء عندما يحرز فريقه هدفا، وآخر يفرح بشدة، لافتا إلى أن كل شخص من الجمهور يعبر عن تعصبه الكروي بدرجات معينة ومتفاوتة، وبأشكال مختلفة.

وأضاف وليد فراج، مقدم برامج «إم بي سي أكشن»، إنّ هناك اتهامات بالتعصب تنال الإعلام الرياضي، ولكن البداية فعليا تكون من مسئولي الأندية وليس الاعلام، لافتا إلى أنه لحظات تشجيع كرة القدم تشهد ذوبان الفوارق التعليمية ويكون رئيس الوزراء مثل العامل.

التعصب هو التطرف في الرأي وتحقير الرأي الآخر

وتابع، أن المشجع الذي يسب اللاعب حال ارتكابه خطأ هو ذاته الذي يشعر بالفرح والسعادة حال إحرازه هدفًا، ما يثبت مدى التناقض في تشجيع كرة القدم، مشيرا إلى أن التعصب هو التطرف في الرأي وتحقير الرأي الآخر.

وكانت إدارة منتدى مصر للإعلام أعلنت صباح اليوم، إعادة فتح التسجيل للصحفيين وطلبة الجامعات من جديد، بناء على تزايد الطلبات المقدمة لحضور المنتدى، وذلك اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا، لإتمام إجراءات التسجيل.