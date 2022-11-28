«محافظ المنوفية»: إجراءات فورية لحل شكاوى المواطنين

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام، إذ استمع إلى شكواهم ومتطلباتهم التي تنوعت بين شكوى مواطن بناحية سرس الليان يتضرر من وجود عمود كهربائي بوسط الشارع، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، بنقل العامود فورًا حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وشكوى مواطن بناحية كفر القرنين مركز الباجور يتضرر من القيمة السعرية لتقنين منزله المقام على قطعة أرض أملاك دولة، وقد أحال طلبه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة لإعادة الدراسة وتقييم الأرض والعرض عليه.

توفير فرصة عمل لمواطن من ذوي الهمم

وكلف محافظ المنوفية مدير مديرية القوى العاملة، بدراسة طلب مواطن من ذوي الهمم بناحية منوف يلتمس توفير فرصة عمل له لمساعدته على توفير مصدر رزق دائم له ولأسرته، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم، بدراسة طلب معلمة تلتمس بقائها بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بأشمون وإلغاء قرار انتدابها، وأخرى بمدرسة جنزور الثانوية التجارية ببركة السبع، تلتمس نقلها من مديرية التربية والتعليم إلى مديرية التموين مراعاة لظروفهما الصحية الخاصة وبما لا يؤثر على سير العمل.

التوجيه بحل مشاكل المواطنين

وكلف اللواء إبراهيم أبوليمون، المستشار الهندسي للمحافظة بدراسة طلب مواطن بناحية بني غريان مركز قويسنا يلتمس إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج ترخيص لقطعة أرض يمتلكها.

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، يأتي ذلك، في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.